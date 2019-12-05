Л. Мартинес — о слухах про «Ман Сити»: «Интер» — мой дом

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны «Манчестер Сити» и «Барселоны».
«Интер» — мой дом. Для меня это очень важно. Болельщики всегда ко мне добры, и я от этого в восторге. Я просто стараюсь выполнять свою работу и показывать, что достоин играть в этой футболке. Хочу приносить максимум радости болельщикам «Интера» и своей семье», — приводит слова Мартинеса Sky Sport Italia.
В контракте игрока предусмотрена сумма отступных, которая составляет € 111 млн, но она может быть активирована только в течение определённого количества недель в летний период трансферов и только клубами, находящимися за пределами Италии.
В этом сезоне 22-летний аргентинец забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи в 19 играх итальянской Серии А и Лиги чемпионов.
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