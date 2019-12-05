Моуринью – о поведении болельщиков «Манчестер Юнайтед»: то, что я и ожидал
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал, как его встретили болельщики «Манчестер Юнайтед» во время матча 15-го тура чемпионата Англии. Напомним, Моуринью возглавлял «красных дьяволов» с 2016 по 2018 год. В ноябре португальский специалист стал главным тренером «Тоттенхэма».
«Это было мило, вежливо, образованно — то, чего я ожидал», — приводит слова Моуринью Goal.com.
В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В составе победителей дублем отметился Маркус Рашфорд. За «Тоттенхэм» забил Деле Алли.
Расписание матчей английской Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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