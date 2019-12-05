Сотрудники «Луча» объявили забастовку. Они не получают зарплату три месяца

Сотрудники «Луча» на официальном сайте клуба выступили с обращением к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.
«Уважаемый Олег Николаевич! Мы, сотрудники футбольного клуба «Луч», считаем необходимым обратиться лично к Вам. Этот крик отчаяния к Вам – это, возможно, единственный шанс изменить сложившееся положение дел. Некомпетентное управление предыдущего руководства привело к тому, что клуб имеет огромные долги и находится в шаге от банкротства. Эти проблемы не решены. Эти проблемы тянутся из года в год.
Наше обращение – не кляуза и не ябедничество, это обращение – крик души. Осознаём, что у Вас и так очень много неотложных, куда более важных дел, связанных с решением различных социально-экономических проблем в крае. Но мы устали терпеть. Мы устали от пустых обещаний. Уже три месяца нам не выплачивается зарплата. Мы не можем работать без получения небольшой зарплаты и вынуждены приостановить трудовую деятельность с 5 декабря 2019 года, чтобы искать подработку для выживания. Также по этой причине будут отменены занятия в Центре подготовки юных футболистов, и более 300 детей останутся без тренировок. Мы вынуждены обратиться лично к Вам за решением этого вопроса. С надеждой и уважением к Вам, работники Ассоциации «ФК «Луч», — говорится в заявлении.
- 5 декабря 2019
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