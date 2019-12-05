«Были клопы, вши, блохи. Воняло мочой». Фанат «Спартака» — об условиях в полиции

Болельщик московского «Спартака» и автор телеграм-канала «Выезд ради выезда» Кирилл рассказал об условиях в камере после задержания на матче молодёжной команды красно-белых с «Зенитом».
«В каждой камере были клопы, вши, блохи. Сами камеры грязные, сильно воняло мочой. Спать надо было вдвоём на скамейке из четырёх дощечек. Хорошо, что она длинная – комнатка была три на четыре, поэтому доска была размером четыре метра. Спали голова к голове. Самое плохое – время могли спросить только у проходящих мимо сотрудников. Было какое-то отчаяние, непонимание – что происходит?
Под вечер дали суп, есть можно было. А к моему сокамернику, он из Питера, приходила жена. Она передавала воду, влажные салфетки, заказала нам пиццу. Но нам ничего не отдали. Оказалось, что пиццу съели сами сотрудники», — сказал Кирилл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 5 декабря 2019
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