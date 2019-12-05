«Манчестер Сити» провёл встречу с представителями Дембеле
Руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в подписании контракта с нападающим каталонской «Барселоны» Усманом Дембеле. Недавно «горожане» провели встречу с представителями 22-летнего француза, сообщает El Desmarque.
Ранее стало известно, что на Дембеле претендуют также «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Челси». Трансферная стоимость форварда оценивается в € 100 млн.
Усман перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года за € 125 млн. Действующий контракт игрока с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне Дембеле забил 1 гол в 9 встречах во всех турнирах на клубном уровне.
Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
«Барселона» опубликовала обновлённую информацию о травме Дембеле
- 5 декабря 2019
-
18:32
-
18:09
-
18:07
-
17:56
-
17:38
-
17:38
-
17:25
-
17:21
-
16:54
-
16:38
-
16:35
-
16:31
-
16:16
-
16:06
-
15:47
-
15:46
-
15:17
-
15:17
-
15:03
-
15:02
-
14:49
-
14:47
-
14:38
-
14:27
-
14:21
-
14:00
-
13:56
-
13:50
-
13:28
-
13:26
-
13:07
-
13:06
-
12:39
-
12:21
-
11:56
Партнерский контент