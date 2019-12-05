«Манчестер Сити» провёл встречу с представителями Дембеле

Руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в подписании контракта с нападающим каталонской «Барселоны» Усманом Дембеле. Недавно «горожане» провели встречу с представителями 22-летнего француза, сообщает El Desmarque.

Ранее стало известно, что на Дембеле претендуют также «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Челси». Трансферная стоимость форварда оценивается в € 100 млн.

Усман перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года за € 125 млн. Действующий контракт игрока с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 1 гол в 9 встречах во всех турнирах на клубном уровне.

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».