Слуцкий: с огромным удовольствием попробовал бы искоренить коррупцию в России

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своём отношении к процессам, происходящим в стране.

«Если говорить о том, нравится ли мне, куда Россия движется в последние 10 лет, то я не могу всё отследить. Когда меня спрашивают, что было в 90-х, про лихие 90-е… В 1992 году я закончил институт, в 1993-м стал работать детским тренером в «Олимпии». И я вообще не помню, что было в 90-е годы в России. Я не видел ни разбоя, ни переделов, ничего. Я был настолько погружён в работу, что не видел процессов. И когда говорю, что чего 90-е, всё нормально, мне отвечают: «Ты чё, придурок, что ли?» Но я этого реального не видел. И я не готов давать категоричные оценки.

Есть то, что мне не нравится в нашей стране. Я бы с огромным удовольствием попробовал искоренить коррупцию. Сделать страну полностью законопослушной на всех этапах. Мне не нравится ситуация, которая возникла с Московской городской думой. И я поддерживаю тех людей, которые выступали с протестами и пытались добиться, чтобы им не просто сказали: «Ребят, у вас подписи поддельные, идите, вы не допускаетесь».

Я хочу более целостной позиции с другой стороны, а не просто отмахивания от вопросов, которые ставятся. Но говорить об этом глобально я не могу, потому что не знаю», — цитирует Слуцкого Sports.ru.