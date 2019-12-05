Слуцкий сожалеет, что Медведев не ответил на обвинения в ролике Навального

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился мнением о фильме оппозиционера Алексея Навального «Он вам не Димон».

«Видел много роликов Навального. Я его постоянный зритель. Я могу сказать больше. Я примеряю многие вещи на примере 14-летнего сына. В его среде основным политическим спикером и человеком, формирующим первоначальные взгляды, тоже является Навальный. Просто потому что он не смотрит телевизор, как и всё его поколение. Наверное, он ни разу в жизни не видел телевизионную программу. Всё – на YouTube. А учитывая, что наши политические лидеры в телевизоре, а не на YouTube, новое поколение просто не может формироваться иначе. А там несколько другие представления о нашем политическом устройстве.

Я не знаю, кто такой Навальный – герой или шарлатан. Я не могу его оценить. Но могу сказать: мне интересно то, что он делает. Мне интересно послушать. Но я не могу сказать, что я с ним согласен или не согласен. Я это слушаю как информацию. Если вся информация, которая выходит, правдивая, то у любого нормального человека это вызывает, мягко говоря, вопросы. Но всегда нужно слушать разные стороны. Сегодня Навальный для меня спикер, говорящий о проблемах коррупции в стране. А для молодого поколения – человек, который формирует политические взгляды.

Что касается фильма «Он вам не Димон» про Дмитрия Медведева, то, к сожалению, наше правительство развёрнуто не отвечает на какие-то вещи. Это можно связать с тренерством. Когда болельщики тебе орут, что ты такой-сякой, можно выбрать позицию: «Да чего я этим болельщикам буду отвечать, объяснять? До свидания». А можно: «Ребят, у вас есть вопросы, давайте встретимся, и я попытаюсь на эти вопросы вам ответить. Аргументированно, чётко. Объяснить, как, почему, зачем».

Наверное, позиция «Я главный тренер, ничего не волнует» имеет право на существование в чьей-то логике. Почему я должен перед кем-то отчитываться? Но, безусловно, вторая позиция мне гораздо ближе. Поэтому я бы хотел подробных объяснений, что это, как это. И такую же доказательную базу обратного характера. Как на суде, когда надо не игнорить и говорить, что ерунда, а переигрывать аргументами. Если такой серьёзный наезд, нужно дать серьёзную доказательную базу от противного. И чтобы сказать, кому я верю и не верю, мне нужно выслушать все стороны. Я очень сожалею, что лично я, как россиянин, вторую сторону не услышал", — цитирует Слуцкого Sports.ru.