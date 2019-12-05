Смоллинг отреагировал на обложку итальянского издания «Чёрная пятница»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг в своём «твиттере» опубликовал сообщение в ответ на обложку c заголовком «Чёрная пятница» итальянского издания Corriere dello Sport, на которой он был изображён вместе с нападающим «Интера» Ромелу Лукаку.
«Я хотел провести день, сконцентрировавшись на завтрашней игре. Но должен признаться, что то, что произошло сегодня утром, было неправильно и крайне чувствительно. Надеюсь, что редакторы, приложившие руку к этому заголовку, возьмут на себя ответственность и осмыслят силу, которую они несут через слова, и влияние, которое могут оказать эти слова. Большое спасибо „Роме“ за поддержку. Давайте начнём битву», — написал Смоллинг.
Матч 15-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Ромой» состоится завтра, 6 декабря в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнётся в 22:45 мск.
- 5 декабря 2019
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