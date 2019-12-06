Игрок «ШЮ» отвернулся, чтобы не видеть, как упущенный им соперник забил. Видео

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» полузащитник гостей Джонджо Шелви забил после выхода один на один, сделав счёт 2:0. При этом один из игроков хозяев не стал бежать за ним, а отвернулся и пошёл в другую сторону.
Видео доступно на «Чемпионате».
15-й тур АПЛ стартовал во вторник, 3 декабря, матчем «Кристал Пэлас» — «Борнмут», который завершился победой хозяев со счётом 1:0. После этого «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Бёрнли» — 4:1.
Вчера, 5 декабря «Лестер Сити» дома обыграл «Уотфорд» (2:0), «Вулверхэмптон» на своём поле выиграл у «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 2:0, «Манчестер Юнайтед» дома одержал победу над «Тоттенхэм Хотспур» — 2:1, «Челси» на своём поле оказался сильнее «Астон Виллы» (2:1), «Саутгемптон» дома взял верх над «Норвич Сити» со счётом 2:1, «Ливерпуль» на своём поле обыграл «Эвертон» — 4:2.
Сегодня, 6 декабря, также проходит матч «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
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