Агент Лукаку об обложке «Чёрная пятница»: Серии A нужно принять решительные меры

Майкл Йормарк, агент нападающего миланского «Интера» Ромелу Лукаку, прокомментировал скандальную обложку нового номера Corriere dello Sport.

5 декабря, итальянская газета вышла с изображением Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смоллинга и заголовком «Чёрная пятница».

«Это шокирует. Я разочарован и почти в недоумении. Corriere dello Sport не только отказался извиняться за заголовок, но и оправдывает своё мнение. «Я понимаю, что содержание этой истории не отражало того, о чём говорил заголовок, но такого не может быть. Такое неуважение недопустимо. Это просто подпитывает проблему. Теперь такие организации, как Серия A, должны быть агрессивными. Им нужно составить план действий. Проблема стала настолько серьезной, что необходимо принять решительные меры», — приводит слова агента Football Italia.

Матч 15-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Ромой» состоится 6 декабря, на стадионе «Сан-Сиро» и начнётся в 22:45 мск.