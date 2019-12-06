Юнгберг — о поражении от «Брайтона»: «Арсенал» в первом тайме не хотел играть
Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредрик Юнгберг прокомментировал поражение в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2).
«Мы не смогли проявить себя в первом тайме. Мы не усердно трудились и не хотели играть. Во втором тайме у нас было преимущество, и мы были лучше. Однако, нам не хватало уверенности. Мне нужно поработать над этим и вернуть уверенность ребятам. Мы находимся в сложном положении. Мы проиграли много игр, и доверие упало», — приводит слова Юнгберга BBC.
«Арсенал» провёл первый матч под руководством Юнгберга после отставки главного тренера Унаи Эмери.
«Арсенал», набрав 19 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Брайтон» (18) — 13-е.
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