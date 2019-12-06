«Манчестер Юнайтед» готов зимой купить Эриксена

«Манчестер Юнайтед» намерен снова попытаться подписать полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена. Об этом сообщает Mirror.

Датчанин отказал манчестерскому клубу летом, так как хотел играть в Лиге чемпионов, но после неудачно начавшего сезон «Тоттенхэма» в клубе надеются, что смогут заманить Эриксена на свою сторону. «Шпоры» готовы выслушать предложения других клубов в январе от €50 млн, чтобы не потерять футболиста бесплатно.

Руководство «Манчестер Юнайтед» понимает, что летом число претендентов на Эриксена увеличится, «Ювентус» и мадридский «Атлетико» интересуются игроком, и готово сделать предложение «Тоттенхэму» зимой.

В этом сезоне английской Премьер-лиги Кристиан Эриксен принял участие в 12 матчах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.