Бывшая жена Кержакова рассказала о мировом соглашении с экс-супругом

Милана Тюльпанова, бывшая жена главного тренера юношеской сборной России Александра Кержакова, в своём «инстаграме» рассказала о мировом соглашении с экс-мужем.
«Мы с бывшим супругом подписали мировое соглашение. Как бы банально это ни звучало, наверное, я бы никогда не пошла на подобное при других обстоятельствах, честно. Дело в том, что, когда долго находишься в разлуке с ребёнком и возможности увидеть его нет, в голове рождается чёткое убеждение, что подобная ситуация может повториться. Головой я понимала, что такая ситуация не может произойти (суд давно определил местопроживание со мной), но вот этот психологический барьер не давал мне переступить через себя. И я думаю, каждая мама, оказавшаяся однажды в подобной ситуации, меня поймёт.
Плюс меня душили обиды, кто бы что ни говорил, их очень трудно отпустить, где-то присутствовало и желание сделать больно, ведь больно сделали и мне. Но я согласна, что в первую очередь во всей этой ситуации главным пострадавшим явился наш сын, который абсолютно ни в чём не виноват, и, что бы ни произошло между родителями, Тёма не должен страдать от того, что два человека не в состоянии договориться без помощи извне», — написала Тюльпанова.
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