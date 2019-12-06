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Вратарь «Арсенала» Лено поделился познаниями в русском языке. Видео

Вратарь «Арсенала» Лено поделился познаниями в русском языке. Видео
Футбол / Англия 0

Вратарь лондонского «Арсенала» Бернд Лено, имеющий русские корни, рассказал о познаниях в русском языке.

«Кое-что понимаю на русском языке. Говорить очень сложно, но весь последний год я изучаю кириллицу. Теперь могу свободно переписываться с родителями на русском. Когда родители переехали в Германию, им пришлось активно учить немецкий язык. При этом они продолжали общаться с нами по-русски, хоть это и было очень тяжело. Сколько русских слов могу произнести? Очень много. Например «добрый день». Много чего могу сказать по-русски, но мне очень сложно складывать из слов предложения», — сказал Лено в эксклюзивном интервью «Чемпионату» и «Okko Спорт».

Видео доступно на «Чемпионате».

Со статистикой Лено в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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