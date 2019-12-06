Рауш: сегодня такой матч, что ничего не помогло

Защитник «Динамо» Константин Рауш прокомментировал поражение в матче 19-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:3).
«Первые семь минут всё было нормально. Потом чуть потерялись, было много брака, простые ошибки. Когда первый гол пропустили, на этом почти всё закончилось. Ничего уже не получалось. У «Зенита» четыре удара в первом тайме и три гола. Когда ты играешь на выезде и делаешь такие ошибки, то соперник это использует. Всё это тяжело объяснить. Во втором тайме пытались показать характер. Надо забыть игру. В целом, думаю, мы на правильном пути.
Фанаты ушли со стадиона? Я так высоко не смотрю, не заметил этого. На поле этого не замечаешь. Сегодня такой матч, что ничего не помогло. 11 очков отрыва «Зенита» — это очень много. Скорее всего, они станут чемпионами. Они играют в хороший, уверенный футбол. Кирилл Новиков работает супер, мы бьёмся, бегаем, показываем хороший футбол.
Орещук летом говорил, что я хочу вернуться в Германию? В тот момент он решил так сказать, но это неправда», — передаёт слова Рауша корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 6 декабря 2019
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