Рауш: сегодня такой матч, что ничего не помогло

Защитник «Динамо» Константин Рауш прокомментировал поражение в матче 19-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:3).

«Первые семь минут всё было нормально. Потом чуть потерялись, было много брака, простые ошибки. Когда первый гол пропустили, на этом почти всё закончилось. Ничего уже не получалось. У «Зенита» четыре удара в первом тайме и три гола. Когда ты играешь на выезде и делаешь такие ошибки, то соперник это использует. Всё это тяжело объяснить. Во втором тайме пытались показать характер. Надо забыть игру. В целом, думаю, мы на правильном пути.

Фанаты ушли со стадиона? Я так высоко не смотрю, не заметил этого. На поле этого не замечаешь. Сегодня такой матч, что ничего не помогло. 11 очков отрыва «Зенита» — это очень много. Скорее всего, они станут чемпионами. Они играют в хороший, уверенный футбол. Кирилл Новиков работает супер, мы бьёмся, бегаем, показываем хороший футбол.

Орещук летом говорил, что я хочу вернуться в Германию? В тот момент он решил так сказать, но это неправда», — передаёт слова Рауша корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.