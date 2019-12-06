«Всё послать есть право!» Шнуров поддержал акцию протеста футбольных фанатов

Певец Сергей Шнуров на своей странице в «Инстаграме» опубликовал стих в поддержку акции протеста футбольных болельщиков.

Напомним, фанаты «Зенита», «Динамо», «Арсенала» и «Локомотива» на 30-й и 40-й минутах матчей 19-го тура Российской Премьер-Лиги покинули стадионы, чтобы выразить недовольство действиями правоохранительных органов, которые в минувшие выходные в массовом порядке задерживали поклонников «Спартака».

«На … всё послать есть право!

За слова опять статья?

Пусть сильней орёт орава, —

Руки прочь от фанатья!» — написал Шнуров.

Встреча «Зенит» — «Динамо» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Финальный свисток на матче «Арсенал» — «Локомотив» зафиксировал победу «оружейников» с разницей в четыре мяча — 4:0.