«Мы должны жить в цивилизованной стране». Семак — об акции фанатов «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об акции протеста болельщиков клуба, которые покинули «Газпром Арену» на 40-й минуте домашнего матча с «Динамо» (3:0). Поклонники бело-голубых тоже ушли со стадиона. В такой форме они выразили недовольство действиями правоохранительных органов, которые в минувшие выходные в массовом порядке задерживали фанатов «Спартака».

«Мы прекрасно знали об этой акции. Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас с начала матча, и болельщикам, которые поддерживали до финального свистка. Но мы прекрасно понимаем, что эта проблема была и есть. Болельщики этой акцией обратили внимание наших правоохранительных органов, всех лиц, ответственных за проведение матчей, на то, чтобы вступить в конструктивный диалог. Не посещать в перспективе — неправильно, на мой взгляд. Футбол — для болельщиков, они должны его смотреть, получать удовольствие, помогать и поддерживать свою команду.

Разовая акция как раз была, чтобы общественность, спортивные и не спортивные власти объединить, чтобы работать над этой проблемой. Мы прекрасно понимаем, что она есть. По сути, закон должен быть один для всех — и для болельщиков, и для не болельщиков. Должны жить в цивилизованной стране. Если ты что-то сделал не по закону, то ты должен ответить. Если сделал по закону, то не должен за кого-то отвечать», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».