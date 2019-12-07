Каррера прибыл в Афины для подписания контракта с АЕКом

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прибыл в Афины, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

55-летний итальянский специалист подпишет двухлетний контракт с греческим АЕКом.

Бывший ассистент Антонио Конте, сначала в «Ювентусе», а затем и в сборной, Массимо Каррера начал свою карьеру в качестве главного тренера в России, где он в первом же сезоне выиграл чемпионат России со «Спартаком».

АЕК, набрав 18 очков в 12 турах, занимает пятое место в турнирной таблице греческой Суперлиги.