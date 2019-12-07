Мальдини: «Милан» падал несколько раз, но всегда поднимался и сделает это снова
Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини выразил уверенность в том, что миланский клуб вернёт былую славу и победные результаты прошлых лет.
«Милан» — это страсть, элегантность и амбиции. Команда падала несколько раз, но всегда поднималась. Мы сделаем это снова. «Милан» всегда считался техничной командой, которая пытается предлагать высококачественный футбол», — приводит слова Мальдини La Gazzetta dello Sport.
После 14 туров россонери занимают 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая от лидера соревнования «Интера» на 21 очко.
Турнирная таблица итальянского первенства доступна на «Чемпионате».
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