Мальдини: «Милан» падал несколько раз, но всегда поднимался и сделает это снова

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини выразил уверенность в том, что миланский клуб вернёт былую славу и победные результаты прошлых лет.

«Милан» — это страсть, элегантность и амбиции. Команда падала несколько раз, но всегда поднималась. Мы сделаем это снова. «Милан» всегда считался техничной командой, которая пытается предлагать высококачественный футбол», — приводит слова Мальдини La Gazzetta dello Sport.

После 14 туров россонери занимают 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая от лидера соревнования «Интера» на 21 очко.

Турнирная таблица итальянского первенства доступна на «Чемпионате».