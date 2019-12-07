Лэмпард прокомментировал сокращение трансферного бана «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал сокращение наложенного на клуб трансферного бана, в связи с которым синие смогут усилить состав уже в январе 2020 года.



«В нас поверили, к нам отнеслись снисходительно, наверное, из-за того, что особо от нас ничего не ждали. И надо отдать должное команде, усилиями которой мы оказались там, где находимся. Но я хочу большего. Думаю, мы можем набрать больше очков и оказаться выше в таблице.



Мы идём вперёд и вместе с руководством клуба полагаем, что есть позиции, которые мы могли бы усилить. Поговорим об этом, рассмотрим варианты, как делают все крупные клубы. От нас не ждали многого в этом сезоне, потому что крупные клубы вокруг нас и те, кто находится ниже в таблице, тратили по 100–150 млн, а у нас не было такой возможности. Мы потеряли Эдена Азара и двух «девяток». Сейчас ситуация несколько изменилась, и нам необходимо принять верные решения, чтобы двигаться дальше.



Что касается трансферов, это более сложный процесс, он не сводится к тому, что я должен принять решение, кого купить. Это всё не так просто. Принимать решения, верные или нет, буду не только я — в обсуждениях будет участвовать руководство. Я обсуждаю разные вопросы с Мариной Грановской, директором клуба, и с владельцем. Они знают, что является отправной точкой для меня, и я знаю, от чего отталкиваются они. Буду давать только те рекомендации, которые, на мой взгляд, будут способствовать усилению команды и помогут двигаться к намеченной цели», — цитирует Лэмпарда пресс-служба «Челси».

«Челси» выделил на зимние трансферы € 177 млн и следит за пятью игроками