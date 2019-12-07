«Борнмут» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция начнётся 7 декабря в 18:00

Сегодня, 7 декабря, на стадионе «Виталити» в Борнмуте состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогать ему будут ассистенты Сиан Мэсси и Саймон Лонг. Резервный рефери – Джеймс Линингтон.



После 15 туров «Ливерпуль», набрав 43 очка, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и опережает ближайшего преследователя – «Лестер Сити» – на 8 очков. В четвёрке лидеров также находятся «Манчестер Сити» (32) и «Челси» (29). «Борнмут» (16) располагается на 14-й строчке – в 2 очках от зоны вылета.

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