«Борнмут» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп продолжит доминировать в АПЛ

7 декабря на стадионе «Виталити – Дин Корт» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» примет «Ливерпуль». Встреча начнётся в 18:00 мск. Эксперты считают красных явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Юргена Клоппа в букмекерских конторах можно за 1.41. Победа «вишен» оценивается аналитиками коэффициентом 7.90.

Прогноз матча «Борнмут» — «Ливерпуль» (7.12.2019)

«Ливерпуль» продолжает доминировать в английской Премьер-лиге. Красные набрали 43 очка после 15 туров и повторили лучший старт в истории турнира. Аналогичного результата добился «Манчестер Сити» в сезоне-2017/18. У команды Юргена Клоппа великолепные шансы сохранить победную поступь, так как впереди вполне проходимый соперник.



«Борнмут» проиграл четыре последних матча в АПЛ, притом что календарь позволял набирать очки. Да, «вишни» в одном из поединков сражались на выезде с «Тоттенхэмом», но три других соперника – это «Ньюкасл Юнайтед», «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас». Если не цепляться с прямыми конкурентами, то можно уже в ближайшее время оказаться в зоне вылета.



Букмекеры, разумеется, считают «Ливерпуль» явным фаворитом. Чистая победа красных идёт за скромные 1.41, поэтому придётся проверять комбинированный вариант. С коэффициентом 1.90 мы сделаем ставку на успех команды Юргена Клоппа при общем тотал больше 2,5. Все статистические выкладки на нашей стороне.



В двух прошлых сезонах «Ливерпуль» одолел «Борнмут» во всех четырёх поединках. Табло дважды зафиксировало по 4:0 и ещё пару раз по 3:0. Со столь однозначными результатами в личных встречах может возникнуть логичный вопрос: почему бы не поставить на победу красных всухую с коэффициентом 2.50?



Дело в том, что команда Юргена Клоппа регулярно пропускает, несмотря на наличие ван Дейка в оборонительной линии. Последний раз «Ливерпуль» выиграл всухую в Премьер-лиге в 7-м туре с «Шеффилд Юнайтед». В дальнейшем красные скатали ничью с «МЮ» 1:1, в пяти случаях победили со счётом 2:1, а также выдали 3:1 с «Манчестер Сити» и 5:2 с «Эвертоном».



«Борнмут» во всех четырёх последних проигранных матчах уступал с минимальным счётом. При этом только с «Кристал Пэлас» «вишни» выдали низовой поединок. Команда Эдди Хау получила 2:3 от «Тоттенхэма» и по 1:2 от «Ньюкасла» и «Вулверхэмптона». Частично провальные результаты можно списать на огромное количество травмированных.

В матче с «Ливерпулем» хозяевам придётся обойтись без шести важных исполнителей, появление ещё троих игроков маловероятно. Юрген Клопп наоборот дал отдых Салаху и Фирмино, поэтому атака красных должна выглядеть свежо. Все расклады в пользу гостей, вопросы вызывает только итоговый счёт.

Ставка на матч «Борнмут» — «Ливерпуль»

За два прошлых сезона «Ливерпуль» выиграл у «Борнмута» все четыре очных встречи с общим счётом 4:0. У красных в Премьер-лиге серия из шести побед подряд, в которых забивалось не меньше трёх мячей. С коэффициентом 1.90 мы сделаем ставку на команду Юргена Клоппа при общем тотале больше 2,5.



Ставка: победа «Ливерпуля» при тотале больше 2,5 с коэффициентом 1.90.

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