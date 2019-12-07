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Гути: не называйте меня Гути

Гути: не называйте меня Гути
Футбол / Испания 0

Бывший футболист мадридского «Реала», а ныне главный тренер «Альмерии» Хосе Мария Гутьерес Эрнандес, известный как Гути, обратился к представителям СМИ во время одной из последних пресс-конференций с просьбой называть его полным именем.

«Предпочёл бы, чтобы вы называли меня Хосе Мария Гутьересом, а не Гути. Где бы я ни оказался, всегда слышу: «Гути, Гути», — а моё имя Хосе Мария Гутьерес. Не Гути. Ладно?» — приводит слова Гути AS.

Гути возглавил «Альмерию» в начале ноября этого года. Испанец является воспитанником «Реала» и в качестве футболиста защищал цвета клуба на протяжении практически всей карьеры – с 1994 по 2010 год. После ухода из стана «сливочных» экс-полузащитник провёл один сезон в «Бешикташе», а затем завершил карьеру. Тренерский путь Гути начал в 2013 году в родном «Реале», где на протяжении пяти лет возглавлял команду U19, а потом работал ассистентом в штабе «Бешикташа».

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