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Отсидевший 10 лет боец: Кокорину и Мамаеву пребывание в тюрьме пойдёт на пользу

Отсидевший 10 лет боец: Кокорину и Мамаеву пребывание в тюрьме пойдёт на пользу
Футбол / РПЛ 0

Российский боец смешанного стиля Марат Балаев, отсидевший 10 лет в тюрьме, поделился мыслями о влиянии пребывания в колонии на нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.

«Думаю, с Александром и Павлом не случилось ничего страшного. Посидели, подумали о жизни. Ума точно прибавилось. Считаю, это пойдёт им на пользу. Не пройдя через такое, Кокорин и Мамаев так и витали бы в облаках.

Они никого не убили, не изнасиловали. Если немножко поумнели, то от них будет какая-то польза. Прежде всего для их детей, семей и родственников. Поверьте, они остепенились. Окунувшись в такое, Кокорин и Мамаев стали мыслить иначе», — приводит слова Марата Балаева «RT на русском».

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