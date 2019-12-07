«Ахмат» — «Уфа»: составы команд на матч 19-го тура РПЛ
Тренерские штабы грозненского «Ахмата» и «Уфы» определились с составами на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семёнов, Анхель, Иванов, Глушаков, Гащенков, Роши, Исмаэл, Харин, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Х. Кадыров, Швец, Садулаев, Шиманьски, Михалак, Митришев, А. Кадыров, Мбенг.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Карп, Тилл, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Терентьев, Голубев, Емельянов, Козлов, Гиоргобиани, Вомбергар.
Встреча состоится сегодня, 7 декабря, в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Уфа».
«Но тут пришёл АМОН и начал ломать кости». Фанаты массово троллят цирк Запашных
Ответили на дерзость.
- 7 декабря 2019
-
19:04
-
19:03
-
18:58
-
18:55
-
18:52
-
18:49
-
18:38
-
18:34
-
18:24
-
18:13
-
17:59
-
17:56
-
17:56
-
17:52
-
17:50
-
17:38
-
17:32
-
17:24
-
17:15
-
17:11
-
17:05
-
17:04
-
16:59
-
16:56
-
16:52
-
16:52
-
16:32
-
16:31
-
16:28
-
16:10
-
16:09
-
16:00
-
15:54
-
15:51
-
15:50
Партнерский контент