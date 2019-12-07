Сёмин: уверен, что Хачатурянц наведёт порядок и примет правильные решения

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Как я могу комментировать чужие слова? Единственное, могу сказать, что полностью поддерживаю назначение Ашота Хачатурянца. Уверен, он наведёт порядок и примет правильные решения», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» — четвёртое. В активе обоих клубов по 34 очка.

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