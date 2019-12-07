Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сёмин: уверен, что Хачатурянц наведёт порядок и примет правильные решения

Сёмин: уверен, что Хачатурянц наведёт порядок и примет правильные решения
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Как я могу комментировать чужие слова? Единственное, могу сказать, что полностью поддерживаю назначение Ашота Хачатурянца. Уверен, он наведёт порядок и примет правильные решения», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» — четвёртое. В активе обоих клубов по 34 очка.

Посмотреть календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.

Гинер: за такое судейство Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму!
Президент ЦСКА настаивает на решительных шагах после матча «Краснодар» — ЦСКА.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019