Сёмин: уверен, что Хачатурянц наведёт порядок и примет правильные решения
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).
«Как я могу комментировать чужие слова? Единственное, могу сказать, что полностью поддерживаю назначение Ашота Хачатурянца. Уверен, он наведёт порядок и примет правильные решения», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» — четвёртое. В активе обоих клубов по 34 очка.
Посмотреть календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.
Гинер: за такое судейство Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму!
Президент ЦСКА настаивает на решительных шагах после матча «Краснодар» — ЦСКА.
- 7 декабря 2019
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