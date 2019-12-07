Созин: Гинер – детонатор возможной скорой отставки Егорова

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который резко раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).
«Тут две стороны медали. Такой беспрецедентный тон от Гинера можно услышать редко, тем более в СМИ. Он очень критиковал Егорова на исполкоме, был там одним из самых активных. После этого была тишина, в открытое пространство он не выходил. Сейчас сказал грубо и резко. Только для того, чтобы привлечь к ситуации с Егоровым окончательное внимание. Такой человек, как Гинер, не будет случайно говорить в таком тоне. Его могут наказать, возможно, будет штраф. Но для него это не важно, а важно, чтобы его услышали. Сейчас это будет. Гинер – детонатор возможной скорой отставки Егорова. Другая подача информации не подняла бы такой волны. Теперь надо ждать, просто так Гинер такими словами не бросается», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 7 декабря 2019
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