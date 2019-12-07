Фанаты «Ман Сити» попали во Фреда неизвестным предметом во время углового

Болельщики «Манчестер Сити» во время углового удара во втором тайме домашнего матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» попали в полузащитника «красных дьяволов» Фреда неизвестным предметом.

Бразилец был вынужден отойти от углового флажка. После этого игроки «горожан» подошли к трибуне, чтобы успокоить своих фанатов. Спустя минуту Фред вернулся и подал угловой.

Дерби Манчестера сейчас проходит на стадионе «Этихад». К 80-й минуте счёт 2:0 в пользу «Юнайтед». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

«Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе команды Хосепа Гвардиолы 32 очка. «Юнайтед» (21) — на восьмом месте.