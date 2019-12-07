«Манчестер Юнайтед» одержал победу в матче с «Манчестер Сити»

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Манчестер Юнайтед». Манкунианское дерби прошло на стадионе «Этихад» и завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Юнайтед» Маркус Рашфорд, реализовавший пенальти на 23-й минуте. Спустя шесть минут форвард Антони Марсьяль увеличил преимущество «красных дьяволов» после передачи хавбека Даниэля Джеймса. В конце встречи защитник «Сити» Николас Отаменди отыграл один мяч с паса нападающего Рияда Мареза.

«Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе команды Хосепа Гвардиолы 32 очка. «Юнайтед» (24) — на пятом месте.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».