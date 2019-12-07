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«Манчестер Юнайтед» одержал победу в матче с «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу в матче с «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Манчестер Юнайтед». Манкунианское дерби прошло на стадионе «Этихад» и завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Юнайтед» Маркус Рашфорд, реализовавший пенальти на 23-й минуте. Спустя шесть минут форвард Антони Марсьяль увеличил преимущество «красных дьяволов» после передачи хавбека Даниэля Джеймса. В конце встречи защитник «Сити» Николас Отаменди отыграл один мяч с паса нападающего Рияда Мареза.

«Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе команды Хосепа Гвардиолы 32 очка. «Юнайтед» (24) — на пятом месте.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 16-й тур
07 декабря 2019, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 23' (пен)   0:2 Марсьяль – 29'   1:2 Отаменди – 85'
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