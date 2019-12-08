Евсеев: у меня серьёзная травма. Наверное, понадобится операция

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвёл итоги матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0), а также рассказал о своей травме.
«Одержали довольно качественную победу над хорошим соперником. Футболисты притерлись друг к другу и осознали ту ситуацию, которая складывалась в последнее время. Всё рядом — от 6 до 16 места там было порядка 4-5 очков разницы. Каждая команда может оказаться как вверху, так и внизу. Мы работали, провели хороший сбор, уехав из Уфы в Сочи. Готовились к трём играм, сыграли вничью с «Сочи». Команда одна заболела, а мы почему-то нет. Неплохо сыграли с «Крыльями» и тут.
Да, я получил травму, можно сказать, на ровном месте. Но там серьёзная травма. Наверное, со временем понадобится операция. Я уже не выхожу на футбольное поле, поэтому можно подождать, потерпеть, найти оптимальное время», — приводит слова Евсеева официальный сайт «Ахмата».
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