Кучаев: ЦСКА был ближе к победе, чем «Краснодар»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подвёл итоги выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Я не очень люблю VAR, не голосую за него. Я даже не говорю про спорные моменты, которые были не в нашу пользу. Он затягивает время, ты успеваешь остыть и тебе заново надо входить в игру, входить в тонус. Для меня такие затяжки были не в пользу.

Игра была тяжёлая, было много борьбы. Матч получился закрытым. Всё в итоге решили моменты, которые рассматривались VAR и были приняты не в нашу пользу. Но мы всё-таки были ближе к победе.

Падение Ари в штрафной? Там не было фола. Он жёстко принял мяч и его не доставал. Ваня Обляков разогнался и врезался, но это был стык, который ни к чему бы ни привёл. Кажется, это не пенальти.

Первая часть сезона? Нам хочется выигрывать каждую игру, поэтому мы всё равно недовольны результатом. Во многих играх мы потеряли очки. Для нас ещё не наступила пауза, нас ждёт ещё одна игра в Лиге Европы, но могли сезон закончить и лучше», — приводит слова Кучаева Rusfootball.