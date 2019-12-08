Месси обошёл Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Испании

В матче 16-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Мальорку». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси оформил хет-трик. Ещё по одному мячу забили Антуан Гризманн и Луис Суарес.
Таким образом, Месси обошёл португальского нападающего Криштиану Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Испании, сообщается в «твиттере» OptaJose. На счету Месси 35 хет-триков в карьере. Роналду за время выступления в Примере оформил 34 хет-трика.
Напомним, Роналду выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год, после чего перешёл в туринский «Ювентус».
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лионель Месси провёл 10 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.
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