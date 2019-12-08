Лингард — о расисте в матче с «МС»: даже этот идиот не смог испортить вечер
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард прокомментировал эпизод с расистскими оскорблениями в адрес хавбека «красных дьяволов» Фреда, произошедший во время матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:1).
Инцидент произошёл во втором тайме встречи, когда Фред находился недалеко от трибун. Болельщик изображал обезьяну перед бразильским хавбеком, а также имитировал звуки животного. После матча организация Kick It Out, борющаяся с расизмом в футболе, обратилась к обоим клубам по поводу случившегося.
«Даже этот идиот не смог испортить вечер. Позорное поведение. Пускай это дерби, но ни у кого не может быть причины быть расистом», — написал Лингард на своей странице в «Твиттере».
Болельщик «Манчестер Сити» оскорбил Фреда на расовой почве во время дерби с «МЮ»
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