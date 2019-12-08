Ракитич: «Барселона» — идеальное место для меня

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал слухи, что он может покинуть каталонский клуб в январе.

«Много чего произошло за последние несколько месяцев. Иногда случается то, чего не можешь понять, но это просто нужно принять. Так случилось со мной. Никто тебе ничего не даёт.

Хочу отдавать все силы за «Барселону». Всегда говорил, что нет лучшего места, чем этот клуб, чтобы продолжать выигрывать трофеи. Это идеальное место дня меня.

Хочу наслаждаться футболом и стараться помогать команде становиться лучше. Готов ко всему», — приводит слова 31-летнего хорватского футболиста Marca.

Ракитич выступает за «Барселону» с 2014 года. В нынешнем сезоне хавбек отдал 2 результативные передачи в 14 матчах во всех турнирах на клубном уровне.