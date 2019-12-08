ЦСКА интересуется нападающим «Васко да Гама» Маррони

Руководство московского ЦСКА заинтересовано в трансфере форварда бразильского клуба «Васко да Гама» Маррони, сообщает Lance.

Вариант с приобретением 20-летнего футболиста рассматривает также команда из Италии. По информации издания, трансфер нападающего может состоятся уже в январе 2020 года.

Маррони выступает за «Васко да Гама» с января 2018 года. Действующий контракт бразильца рассчитан до 31 декабря 2023 года.

В нынешнем сезоне Маррони забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 33 матчах чемпионата Бразилии.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах «армейцы» набрали 34 очка.

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