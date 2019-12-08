Фанаты «Крыльев Советов» и «Урала» ушли с матча в Самаре

Болельщики «Крыльев Советов» и «Урала» покинули стадион «Самара Арена» в конце первого тайма матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом фанаты поддержали акцию протеста против действий правоохранительных органов в отношении болельщиков.

Напомним, болельщики ряда команд Российской Премьер-Лиги провели акцию протеста в связи с массовыми задержаниями поклонников «Спартака» в Санкт-Петербурге перед встречей с «Зенитом» (0:1). На 30-й и 40-й минутах матчей болельщики покидали стадион, чтобы выразить недовольство действиями правоохранительных органов. К акции уже присоединились фанаты петербургского «Зенита», «Динамо», тульского «Арсенала», «Локомотива», «Уфы», «Краснодара» и московского ЦСКА.