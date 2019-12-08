Болельщики «Алании» будут добиваться очной ставки с Габуловым и Гуриевым

Руководитель фан-клуба «Аланские барсы» Андрей Попов прокомментировал информацию о смене президента в «Алании». Ранее эту должность занимал Владимир Габулов, но сегодня, 8 декабря, учредитель «Алании» Владимир Гуриев заявил, что будет самостоятельно управлять клубом.
«Восемь лет мы ждали момента, когда «Алания» будет добиваться успехов и идти на повышение. Всё складывалось так, как и должно. Чёткая структура работы, классный подбор футболистов — с таким команда может играть и в ФНЛ.
То, что сейчас происходит, — рабочие моменты, и болельщик, наверное, не в праве вмешиваться в работу руководства. Но хочу сказать, что мы уже через такое проходили и знаем, с чего всё начинается и чем заканчивается. Все болельщики «Алании», не только «Аланские барсы», хотим добиться очной ставки с Габуловым и Гуриевым. Надеюсь, тогда мы поймём, в чём причина разногласий, и переживём этот переломный момент.
На настрое игроков, надеюсь, эта ситуация не скажется. Но в соцсетях они уже высказывались, что поддерживают Владимира Борисовича и связывают с ним успехи «Алании». Надеюсь, руководство клуба придёт к общему пониманию, а осенний результат мы все вместе закрепим в мае и добьёмся выхода в ФНЛ», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 8 декабря 2019
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