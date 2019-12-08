Габулов ответил на слова Гуриева о нарушениях в финансовой отчётности «Алании»

Бывший президент «Алании» Владимир Габулов прокомментировал слова учредителя клуба Владимира Гуриева, который заявил о выявленных нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности организации.
«Абсурдно говорить о каких-то проблемах с отчётностью, если бухгалтер — представитель учредителей. Мы не то что к отчётам, но и к финансам физического доступа не имели. Учредитель же мог в любое время дня и ночи получить и просмотреть отчётность. А если есть вопросы — задать их нам.
Одним из моих условий в начале работы было поставить бухгалтером надёжного человека, которому доверяет учредители. Чтобы в дальнейшем финансовых вопросов ни у кого не возникало и всё было максимально прозрачно. Так и было сделано. Повторюсь, бухгалтер — представитель учредителей, поэтому сейчас претензии к документации вызывают недоумение.
Отмотаем время на год назад. Глава республики тогда пригласил меня для возрождения детского и профессионального футбола в Осетии. Мы обсуждали разные варианты финансирования «Алании» — главой была предложена кандидатура Гуриевых. Сначала он сам переговорил с бизнесменом, а затем состоялась общая встреча. Первым моим вопросом было: «Доверяете ли вы мне?» Если да, я готов предложить модель управления клубом, стратегию его развития. При доверии готов заняться этим на общественных началах, не получая денег. «Алания» для меня — родной клуб, я не буду зарабатывать в ущерб ему.
В январе учредители мою модель развития приняли — как краткосрочную, так и долгосрочную. Даже какую-то долю клуба мне предлагали, но я посчитал, что это неправильно. Мы зарегистрировали команду в ПФЛ, в апреле-мае должны были пройти лицензирование. Так подробно об этом говорю, потому что корень многих проблем лежит в тех датах. Когда времени уже почти не оставалось, титаническими усилиями сотрудников владикавказского «Спартака» за два дня была создана организация, которая прошла лицензирование РФС. Именно в тот период мы остро нуждались в работе бухгалтера — было много бумажной организации. Но учредители предложили своего сотрудника на удалённой основе.
Последние два месяца я не раз выходил с инициативой личной встречи с учредителями. Но последнее, что увидел, — информацию о моём отстранении в Интернете. В лицо мне никто ничего не говорил, никаких претензий к моей работе не предъявлял», — передаёт слова Габулова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 8 декабря 2019
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