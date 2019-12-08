Перед матчем «Сочи» — «Рубин» на скамейке запасных сгорело кресло

За 40 минут до начала матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Рубин» на стадионе «Фишт» сгорело кресло на скамейке запасных хозяев. Об инциденте сообщил комментатор Дмитрий Жичкин на своей странице в «Твиттере».

«За 40 минут до начала матча «Сочи» — «Рубин» на скамейке запасных хозяев в реакцию вступили подогрев сиденья и необдуманно оставленный плед. Вспышка, дым, гарь и, как следствие, — здоровенная дырень. Хорошо, что никого не было на месте и поблизости», — написал Жичкин.

Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Жичкина в «Твиттере».

«Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Рубин». К 25-й минуте счёт не открыт (0:0).

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