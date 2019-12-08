Варди поиздевался над защитником, дважды уложив его на газон перед голом. Видео

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Лестер Сити» на 20-й минуте был открыт счёт. Отличился нападающий гостей Джейми Варди. Он вышел один на один, обыграл вратаря, затем подоспевшего защитника и отправил мяч в пустые ворота.
Видео доступно на «Чемпионате».
16-й тур АПЛ стартовал вчера, 7 декабря, матчем «Эвертон» — «Челси», который завершился победой хозяев со счётом 3:1.
Затем «Ливерпуль» в гостях обыграл «Борнмут» — 3:0, «Тоттенхэм Хотспур» дома разгромил «Бёрнли» (5:0), «Уотфорд» на своём поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» со счётом 0:0, а «Манчестер Сити» дома уступил «Манчестер Юнайтед» — 1:2.
Сегодня, 8 декабря, также встречаются «Ньюкасл Юнайтед» с «Саутгемптоном», «Норвич Сити» с «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» с «Вулверхэмптоном».
Завтра, 9 декабря, тур завершит матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал».
- 8 декабря 2019
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