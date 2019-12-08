«Бетис» обыграл «Атлетик» в Примере. Команды забили пять голов на двоих

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Бетис» победил «Атлетик» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Обслуживал матч Валентин Писарро Гомес. Ему ассистировали Хосе Антонио Гарридо Ромеро и Гвадалупе Поррас Аюсо.

Счёт был открыт на 2-й минуте. Автором забитого мяча стал Хоакин Санчес, которому помог отличиться Эмерсон. На 11-й минуте Хоакин увеличил разрыв в счёте с передачи Алекса Морено. Вскоре Хоакин довёл счёт до крупного с паса Лоренсо Морона, оформив хет-трик. В концовке тайма разрыв в счёте сократил Иньяки Уильямс, который реализовал 11-метровый. На 75-й минуте второй гол в ворота «Бетиса» забил Юри Берчиче с передачи Унаи Лопеса.

«Бетис», набрав 22 очка, поднялся на 11-е место в Примере. «Атлетик» (26) — 6-й.