«Лестер» разгромил «Астон Виллу» и оторвался от «Манчестер Сити» на 6 очков

В 16-м туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Лестер Сити». Матч состоялся на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершился со счётом 1:4.
На 20-й минуте встречи гости вышли вперёд усилиями нападающего Джейми Варди. На 41-й минуте преимущество «лис» удвоил форвард Келечи Ихеаначо. Перед свистком на перерыв разрыв в счёте сократил полузащитник хозяев Джек Грилиш. Во втором тайме «Лестер» отличился ещё дважды. На 49-й минуте забил защитник Джонни Эванс, а на 75-й минуте дубль оформил Варди.
«Лестер», набрав 38 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отрыв «лис» от «Манчестер Сити», располагающегося строчкой ниже, увеличился до 6 очков. «Астон Вилла» (15) – 17-я.
Турнирная таблица АПЛ.
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
Результаты параллельных матчей:
«Ньюкасл Юнайтед» – «Саутгемптон» – 2:1
«Норвич Сити» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:2
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
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