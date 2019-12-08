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«Лестер» разгромил «Астон Виллу» и оторвался от «Манчестер Сити» на 6 очков

«Лестер» разгромил «Астон Виллу» и оторвался от «Манчестер Сити» на 6 очков
Футбол / Англия 0

В 16-м туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Лестер Сити». Матч состоялся на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершился со счётом 1:4.

На 20-й минуте встречи гости вышли вперёд усилиями нападающего Джейми Варди. На 41-й минуте преимущество «лис» удвоил форвард Келечи Ихеаначо. Перед свистком на перерыв разрыв в счёте сократил полузащитник хозяев Джек Грилиш. Во втором тайме «Лестер» отличился ещё дважды. На 49-й минуте забил защитник Джонни Эванс, а на 75-й минуте дубль оформил Варди.

«Лестер», набрав 38 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отрыв «лис» от «Манчестер Сити», располагающегося строчкой ниже, увеличился до 6 очков. «Астон Вилла» (15) – 17-я.

Турнирная таблица АПЛ.

Англия - Премьер-лига. 16-й тур
08 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 4
Лестер Сити
Лестер
0:1 Варди – 20'   0:2 Ихеаначо – 41'   1:2 Грилиш – 45+2'   1:3 Эванс – 49'   1:4 Варди – 75'

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».

Результаты параллельных матчей:

«Ньюкасл Юнайтед» – «Саутгемптон» – 2:1
«Норвич Сити» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:2

Англия - Премьер-лига. 16-й тур
08 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Ингс – 52'   1:1 Шелви – 68'   2:1 Фернандес – 87'

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 16-й тур
08 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
1 : 2
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Тетти – 27'   1:1 Стивенс – 49'   1:2 Балдок – 52'
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