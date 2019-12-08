Габулов прокомментировал намерение болельщиков «Алании» устроить очную ставку

Бывший президент «Алании» Владимир Габулов высказался о намерении болельщиков добиться очной ставки с ним и новым главой клуба Владимиром Гуриевым.



«Ситуация вокруг клуба пользу ему не приносит однозначно. Убеждён, если возникает недопонимание, лучше решать все вопросы путём переговоров. Ждал два месяца личной встречи с учредителями, чтобы обсудить дальнейшее развитие «Алании». Мы, сотрудники клуба, готовы сесть за стол переговоров и всё обсудить – ради будущего «Алании».



В последние три дня у меня разрывался телефон. Поддерживали люди и из Осетии, и из других регионов — начиная от простых болельщиков и заканчивая влиятельными людьми. Благодарен им за то, что готовы быть со мной и клубом до конца. Есть люди, которые готовы оказать и финансовую поддержку «Алании», если потребуется. То, что мы успели создать, точно не исчезло бы. Уверен в честности каждого сотрудника клуба. Нужно понимать, что клуб вёл свою работу не то что с нуля, а с минуса: изначально у «Алании» не было ни инфраструктуры, ни базы, ни медицинского оборудования, ни стадиона. Элементарно не хватало оргтехники, формы, мячей.



Многое удавалось сделать благодаря личным отношениям. Одни друзья подстригут деревья на стадионе, другие помогут вывезти мусор, третьи помогают с медицинским обеспечением и восстановлением футболистов. Я лично покупал медицинское оборудование в клуб, Алан Дзагоев – мячи. Я благодарен людям, которые рядом не из-за меня, а из-за любви к «Алании». Болельщики оказывали посильную помощь: мы все вместе убирали стадион, в том числе для того, чтобы сэкономить средства клуба», — передаёт слова Габулова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Болельщики «Алании» будут добиваться очной ставки с Габуловым и Гуриевым