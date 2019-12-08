Болельщики «Партизана» и ЦСКА София поддержали акцию «Фанат — не преступник»
Болельщики белградского «Партизана» и софийского ЦСКА поддержали акцию «Фанат — не преступник".
Фанаты сербского и болгарского клубов вывесили баннеры «Фанат — не преступник!» на матчах национальных чемпионатов с «Радом» и «Ардой» соответственно.
Фотографии опубликованы в «твиттере» Ofnews.
Напомним, что подобные баннеры вывесили болельщики российских клубов на матчах 19-го тура Российской Премьер-Лиги в знак протеста против задержания фанатов московского «Спартака» в Санкт-Петербурге перед игрой 18-го тура с «Зенитом» (0:1). Некоторые из болельщиков были оштрафованы, а часть из них получили административные аресты на 15 суток. В знак протеста фанаты на 30-й минуте матчей 19-го тура массово покинули трибуны.
Фанаты «Спартака» вывесили баннеры с причинами задержания в Петербурге
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