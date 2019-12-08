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«Спартак» — «Ростов»: Попов не реализовал пенальти в пользу гостей

«Спартак» — «Ростов»: Попов не реализовал пенальти в пользу гостей
Футбол / РПЛ 0

В Москве на стадионе «Открытие Арена» проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ростовом». «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Незадолго до свистка на перерыв при счёте 0:1 гости получили право пробить пенальти, однако полузащитник Ивелин Попов не реализовал его, упустив возможность удвоить преимущество своей команды.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Его ассистентами являются Александр Кудрявцев и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери – Алексей Еськов (Москва).

Турнирная таблица Российской Премьер-лиги сезона-2019/20. Расписание матчей чемпионата России. Статистика футболистов.

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