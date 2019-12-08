«Спартак» — «Ростов»: Попов не реализовал пенальти в пользу гостей

В Москве на стадионе «Открытие Арена» проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ростовом». «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Незадолго до свистка на перерыв при счёте 0:1 гости получили право пробить пенальти, однако полузащитник Ивелин Попов не реализовал его, упустив возможность удвоить преимущество своей команды.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Его ассистентами являются Александр Кудрявцев и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери – Алексей Еськов (Москва).



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