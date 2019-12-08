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Киевское «Динамо» проиграло луганской «Заре» в матче чемпионата Украины

Киевское «Динамо» проиграло луганской «Заре» в матче чемпионата Украины
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 17-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» проиграло луганской «Заре» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч Анатолий Абдула, которому ассистировали Александр Корнийко и Владимир Володин.

Счёт был открыт в начале матча. На 6-й минуте автором забитого мяча стал Богдан Михайличенко, которому помог отличиться Артём Громов. В середине тайма киевляне восстановили равновесие, на 22-й минуте ворота соперника поразил Беньямин Вербич с передачи Томаша Кендзёры. На 56-й минуте победу «Заре» принёс Дмитрий Хомченовский, которому ассистировал Михайличенко.

«Заря», набрав 34 очка, вышла на второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Динамо» (33) — на 4-м месте.

Украина - Премьер-лига. Премьер-лига. 17-й тур
08 декабря 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо К
Киев
Окончен
1 : 2
Заря
Луганск
0:1 Михайличенко – 6'   1:1 Вербич – 22'   1:2 Хомченовский – 56'
Удаления: Кадар – 52' / нет
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