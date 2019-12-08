Киевское «Динамо» проиграло луганской «Заре» в матче чемпионата Украины

В матче 17-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» проиграло луганской «Заре» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч Анатолий Абдула, которому ассистировали Александр Корнийко и Владимир Володин.

Счёт был открыт в начале матча. На 6-й минуте автором забитого мяча стал Богдан Михайличенко, которому помог отличиться Артём Громов. В середине тайма киевляне восстановили равновесие, на 22-й минуте ворота соперника поразил Беньямин Вербич с передачи Томаша Кендзёры. На 56-й минуте победу «Заре» принёс Дмитрий Хомченовский, которому ассистировал Михайличенко.

«Заря», набрав 34 очка, вышла на второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Динамо» (33) — на 4-м месте.