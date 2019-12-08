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«Спартак» отметил протестную акцию фанатов в социальных сетях

«Спартак» отметил протестную акцию фанатов в социальных сетях
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского «Спартака» не стала игнорировать протестную акцию фанатов, состоявшуюся во время матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

На 30-й минуте встречи фанаты красно-белых начали покидать трибуну за воротами и в скором времени освободили сектора. Их примеру последовали зрители с других трибун, а также болельщики гостевой команды.

«Болельщики покинули трибуны в рамках акции в знак протеста против массовых задержаний фанатов в прошлые выходные в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении «Спартака» в «Твиттере».

Матч «Спартак» – «Ростов» проходит в эти минуты на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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