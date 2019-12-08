«Спартак» отметил протестную акцию фанатов в социальных сетях
Пресс-служба московского «Спартака» не стала игнорировать протестную акцию фанатов, состоявшуюся во время матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
На 30-й минуте встречи фанаты красно-белых начали покидать трибуну за воротами и в скором времени освободили сектора. Их примеру последовали зрители с других трибун, а также болельщики гостевой команды.
«Болельщики покинули трибуны в рамках акции в знак протеста против массовых задержаний фанатов в прошлые выходные в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении «Спартака» в «Твиттере».
Матч «Спартак» – «Ростов» проходит в эти минуты на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Абонементы нескольких фанатов «Спартака» заблокировали по запросу МВД
Читайте также
- 8 декабря 2019
-
20:53
-
20:52
-
20:31
-
20:31
-
20:23
-
20:14
-
20:08
-
20:06
-
20:04
-
19:51
-
19:49
-
19:42
-
19:36
-
19:32
-
19:27
-
19:19
-
19:13
-
19:06
-
19:04
-
18:59
-
18:57
-
18:56
-
18:38
-
18:34
-
18:26
-
18:23
-
17:55
-
17:54
-
17:44
-
17:34
-
17:21
-
17:17
-
16:55
-
16:42
-
16:41
Партнерский контент