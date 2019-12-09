Промес, Вейналдум и Ленс финансово помогут сборной Суринама

Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес поможет национальной команде Суринама. Отмечается, поддержку сборной также окажут полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум, и форвард «Бешикташа» Джермейн Ленс. Об этом сообщил наставник сборной Суринама Дин Горре.
«Мы находимся в процессе сбора средств в Нидерландах. Одна из вещей, которую мы сделали, — это то, что мы спросили у футболистов, есть ли у них что-нибудь для тренировочного сбора в Суринаме в Нидерландах. Участвуют такие ребята, как Джермейн Ленс, Квинси Промес и Жоржиньо Вейналдум», — приводит слова Горре Goal.com со ссылкой на Ziggo Sport.
Нидерландские футболисты внесут свой вклад в тренировочный лагерь сборной Суринама. Промес, Вейналдум и Ленс по происхождению являются суринамцами, однако не могут выступать за сборную, поскольку в Суринаме решили, что игроки, которые выезжают за границу, чтобы играть в Нидерландах, не имеют права защищать цвета национальной команды.
Промес известен российским болельщикам по выступлениям за «Спартак». Игрок защищал цвета «красно-белых» с 2014 по 2018 год.
В нынешнем сезоне Эредивизии Промес провёл 15 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи.
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