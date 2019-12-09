Гвардиола: мы не можем конкурировать с «Ливерпулем», «Барселоной» или «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:2).



«Манчестер Юнайтед» качественно обороняется, и они хорошо играют на контратаках. Нам нужно это принять. Мы пытались играть и прорываться в финальную треть поля. Это тот уровень, с которым мы сталкиваемся в матчах с «Ливерпулем», «Барселоной», «Реалом» или «Ювентусом». Это команды, с которыми мы играем, и реальность такова, что сейчас, возможно, мы не можем конкурировать с ними. Нам надо это осознать, улучшаться и двигаться вперёд», — приводит слова Гвардиолы Mirror.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков. В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Арсеналом».