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Гвардиола: мы не можем конкурировать с «Ливерпулем», «Барселоной» или «Реалом»

Гвардиола: мы не можем конкурировать с «Ливерпулем», «Барселоной» или «Реалом»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Манчестер Юнайтед» качественно обороняется, и они хорошо играют на контратаках. Нам нужно это принять. Мы пытались играть и прорываться в финальную треть поля. Это тот уровень, с которым мы сталкиваемся в матчах с «Ливерпулем», «Барселоной», «Реалом» или «Ювентусом». Это команды, с которыми мы играем, и реальность такова, что сейчас, возможно, мы не можем конкурировать с ними. Нам надо это осознать, улучшаться и двигаться вперёд», — приводит слова Гвардиолы Mirror.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков. В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Арсеналом».

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