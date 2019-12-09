Магуайр: «МЮ» нужно продолжать побеждать, первая четвёрка уже не за горами

Магуайр: мне по-прежнему есть что доказывать в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился мнением о шансах команды занять место в четвёрке по итогам сезона в чемпионате Англии.

«Сейчас «Манчестер Юнайтед» нужно думать о себе и не оглядываться на результаты других команд. Нам нужно продолжать выигрывать матчи, как мы сделали это с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».



У нас будет ещё один сложный матч на следующей неделе с «Эвертоном». Первая четвёрка уже не за горами, но мы должны заботиться о наших собственных результатах и совершенствоваться, побеждая в каждом матче», — приводит слова Магуайра официальный сайт клуба.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в Премьер-лиге, набрав 24 очка в 16 турах чемпионата. Клуб отстаёт от четвёртого, лигочемпионского, места на 5 очков. Следующий матч подопечные Уле-Гуннара Сульшера проведут дома с «Эвертоном». Встреча состоится 15 декабря на стадионе «Олд Траффорд».